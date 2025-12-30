- செய்திகள்
- ப்ளாஷ்பேக் 2025
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
நடிகர் மோகன்லாலின் தாயார் காலமானார்
மலையாள சினிமா துறையில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக திகழ்பவர் மோகன்லால்.
திருவனந்தம்,
மலையாள சினிமா துறையில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக திகழ்பவர் மோகன்லால். இவரது தாயார் சாந்தகுமாரி (வயது 90) . சாந்தகுமாரி வயது முதிர்வு, உடல்நலக்குறைவு காரணமாக வீட்டில் இருந்தவாறு மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இந்நிலையில், சாந்தகுமாரி இன்று காலமானார்.கொச்சியில் உள்ள வீட்டில் இன்று காலமானார். சாந்தகுமாரியின் மறைவுக்கு முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன், அரசியல் தலைவர்கள் திரைத்துறையினர், ரசிகர்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire