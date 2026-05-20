முதல்-அமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்த நடிகர் சிபி சத்யராஜ் - கிரேக்க தத்துவ புத்தகத்தை பரிசளித்தார்

சென்னை,
தமிழக முதல்-அமைச்சரும், த.வெ.க. தலைவருமான விஜய்யை, தினந்தோறும் அவரது அன்றாட பணிகளுக்கு நடுவே, பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் மற்றும் திரைத்துறையினர் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், நடிகர் சிபி சத்யராஜ் தனது மனைவி மற்றும் மகன் ஆகியோருடன் முதல்-அமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சென்று சந்தித்தார். அவர்கள் முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர். அவர்களுடன் இணைந்து விஜய் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்.
மேலும், இந்த சந்திப்பின்போது முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு ‘மெடிடேஷன்ஸ்’(Meditations) என்ற புத்தகத்தை சிபி பரிசளித்தார். ரோமானிய பேரரசர் மார்க்கஸ் அரேலியஸ், தனது சுயமுன்னேற்றத்திற்காக எழுதிய இந்த புத்தகமானது, ‘ஸ்டாயிசிசம்’(Stoicism) என்கிற கிரேக்க தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. இந்த புத்தகம், வாழ்வில் கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளுதல், இயற்கை மற்றும் மரணத்தைப் பற்றிய புரிதல் ஆகிய சிந்தனைகளை போதிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.