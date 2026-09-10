சினிமா செய்திகள்

“மண்டாடி” படக்குழுவுக்கு நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வாழ்த்து

மதிமாறன் இயக்கத்தில் சூரி நடித்த ‘மண்டாடி’ திரைப்படம் இன்று வெளியானது.
“மண்டாடி” படக்குழுவுக்கு நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வாழ்த்து
Published on

சூரி அண்ணனின் கடின உழைப்புக்கும், விடாமுயற்சிக்கு அர்ப்பணிப்புக்கும் இன்று பலன் கிடைத்துள்ளது என்று ‘மண்டாடி’ படத்தை பாராட்டியுள்ளார்.

கதாநாயகனாக உயர்ந்த சூரி

‘வெண்ணிலா கபடிக்குழு’ படத்தின் மூலம் காமெடி நடிகராக பிரபலமானவர் சூரி. தொடர்ந்து ‘ஜில்லா’, ‘வேதாளம்’, ‘அண்ணாத்த’, ‘ரஜினிமுருகன்’ உள்ளிட்ட பல படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்தார்.

வெற்றிமாறன் இயக்கிய ‘விடுதலை’ திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமான சூரி, அதன்பிறகு ‘கருடன்’, ‘கொட்டுக்காளி’, ‘மாமன்’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார். அவரது நடிப்பில் வெளியான பல படங்கள் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதுடன், வணிக ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்றன.

நட்சத்திர பட்டாளத்துடன் ‘மண்டாடி’

தற்போது மதிமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘மண்டாடி’ படத்தில் சூரி கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். எல்ரட் குமார் தயாரிக்கும் இப்படத்தில் மகிமா நம்பியார் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார். சுஹாஸ், சத்யராஜ், ரவீந்திரா விஜய், அச்யுத் குமார், சாச்சனா நமிதாஸ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

மீனவர்களின் வாழ்க்கையை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் கதை, அவர்களுக்கிடையே நடைபெறும் படகுப்போட்டியை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. ‘மண்டாடி’ திரைப்படம் செப்டம்பர் 10-ம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

வைரலான பாடல்கள்

இதற்கிடையில் இந்த படத்திலிருந்து ‘மண்டாடி மண்டாடி’, ‘உசுரே நீதான் புள்ள’, ‘ஒலி வட்டம்’ என்ற அடுத்தடுத்த பாடல்கள் வெளியாகி கவனத்தை ஈர்த்தன. குறிப்பாக ‘மண்டாடி மண்டாடி’ பாடலில் நடிகர் சூரியின் நடனம் மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது.

சூரி நடிப்பில் உருவான ‘மண்டாடி’ திரைப்படம் இன்று வெளியானது.

இந்நிலையில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் ‘மண்டாடி’ படக்குழுவுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில் “மண்டாடி திரைப்படத்திற்கு மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. சூரி அண்ணனின் கடின உழைப்புக்கும், விடாமுயற்சிக்கு அர்ப்பணிப்புக்கும் இன்று பலன் கிடைத்துள்ளது. நல்ல திரைப்படம் எப்போதும் வெற்றி பெறும். பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை பெற என் அண்ணன் சூரிக்கும் படக்குழுவுக்கும் வாழ்த்துகள்” என்று கூறியுள்ளார்.

Sivakarthikeyan
சிவகார்த்திகேயன்
சூரி
Soori
Mandaadi
மண்டாடி
மதிமாறன் புகழேந்தி
Director Mathimaran Pugazhendhi
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com