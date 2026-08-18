சினிமா செய்திகள்

“சர்தார் 2” படத்தின் டப்பிங் பணியில் நடிகர் எஸ்.ஜே.சூர்யா

பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிக்கும் ‘சர்தார் 2’ படம் செப்டம்பர் 10ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
“சர்தார் 2” படத்தின் டப்பிங் பணியில் நடிகர் எஸ்.ஜே.சூர்யா
Published on

பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கும் கார்த்தி நடித்த ‘சர்தார் 2’ படத்தின் டப்பிங் பணியில் நடிகர் எஸ்.ஜே.சூர்யா இணைந்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் கார்த்தி. இவரது நடிப்பில் கடந்த 2022-ம் ஆண்டு வெளியான படம் ‘சர்தார்’. பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கிய இப்படத்தில் கார்த்தி அப்பா- மகன் என இரட்டை வேடத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

முதல் பாகத்தில் வெற்றியை தொடர்ந்து இரண்டாவது பாகமான ‘சர்தார் 2’ உருவாகி வருகிறது. இதில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் எஸ். ஜே. சூர்யா, மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத், ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். இப்படத்திற்கு சாம் சி.எஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மற்றும் டீசர் வெளியீடு

சமீபத்தில் ‘சர்தார் 2’ படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மற்றும் அறிமுக வீடியோ வெளியாகி வைரலானது.

‘சர்தார் 2’ படத்தின் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படம் செப்டம்பர் 10ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

டப்பிங் பணியில் எஸ்.ஜே.சூர்யா

இந்நிலையில், ‘சர்தார் 2’படத்தின் டப்பிங் பணிகளை நடிகர் எஸ்.ஜே.சூர்யா துவங்கி இருக்கிறார். இது குறித்த வீடியோவை தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. இப்படம் செப்டம்பர் 10ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

கார்த்தி
SJ Surya
Sardar 2
Director PS Mithran
சர்தார் 2
இயக்குநர் பி.எஸ். மித்ரன்
எஸ்.ஜே.சூர்யா
Actor Karthi
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com