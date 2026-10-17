வயது குறித்த கேள்வியால் கோபமடைந்த நடிகை அதிதி ராவ்!

சென்னை,
நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அவரிடம் வயது குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. “47 வயதிலும் அழகு குறையாமல் இருப்பது எப்படி?” என்று கேட்கப்பட்டதாகவும், அதற்கு அதிதி ராவ், “அப்படி என்ன வயதாகிவிட்டது? ஏன் இதுபோன்ற கேள்விகளைக் கேட்கிறீர்கள்? எனக்கு இது பிடிக்கவில்லை” என்று அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழில் மணிரத்னம் இயக்கிய ‘காற்று வெளியிடை’, ‘செக்க சிவந்த வானம்’, ‘ஹே சினாமிகா’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்ததன் மூலம் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றவர் அதிதி ராவ். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிப் படங்களில் நடித்து வரும் இவர், தனது நடிப்பாலும் அழகாலும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வருகிறார்.
நடிகை அதிதி ராவ், நடிகர் சித்தார்த்தை காதலித்து கடந்த 2024-ம் ஆண்டு எளிமையான முறையில் திருமணம் செய்துகொண்டார். திருமணத்துக்குப் பிறகும் இருவரும் தொடர்ந்து சினிமாவில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். அவ்வப்போது தங்களது புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அதிதி ராவ் கருப்பு நிற உடையில் நடத்தியுள்ள புகைப்படப் படப்பிடிப்பு கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. இதற்கிடையில், நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அவரிடம் வயது குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, “47 வயதிலும் அழகு குறையாமல் இருப்பது எப்படி?” என்று கேட்கப்பட்டதாகவும், அதற்கு அதிதி ராவ், “அப்படி என்ன வயதாகிவிட்டது? ஏன் இதுபோன்ற கேள்விகளைக் கேட்கிறீர்கள்? எனக்கு இது பிடிக்கவில்லை” என்று அதிருப்தி தெரிவித்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சினிமாவில் தொடர்ந்து பிஸியாக நடித்து வரும் அதிதி ராவ், சித்தார்த்துடன் இணைந்துசமீபத்தில் வெளியான ‘லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ்-3’ படத்தில் நடித்திருந்தார். மேலும், ‘லயனஸ்’ என்ற ஹாலிவுட் படத்திலும் நடித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.