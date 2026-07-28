சினிமா செய்திகள்

நடிகை ஹூமா குரேஷி பிறந்த நாள்: சிறப்பு போஸ்டர் வெளியிட்ட “டாக்ஸிக்” படக்குழு

கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் யாஷ் நடித்த‘டாக்ஸிக்’ படம் ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
நடிகை ஹூமா குரேஷி பிறந்த நாள்: சிறப்பு போஸ்டர் வெளியிட்ட “டாக்ஸிக்” படக்குழு
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பாலிவுட் நடிகை ஹூமா குரேஷி, தமிழில் ரஜினி​காந்​தின் ‘காலா’, அஜித்தின் ‘வலிமை’ ஆகிய படங்​களில் நடித்​துள்​ளார். அடுத்து ‘டாக்​ஸிக்’ படத்​தில் நடித்​துள்​ளார். அவர் நடித்​துள்ள ‘பேபி டூ டை டூ’ என்ற இந்​திப் படம் சமீபத்​தில் வெளி​யாகி​யுள்​ளது. இவர் தற்போது வெப் தொடர்களில் பிஸியாக உள்ளார்.

நடிகர் யாஷ் தற்போது இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘டாக்ஸிக்’ திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிக்கும் இந்தப் படம், கேங்ஸ்டர் டிராமா கதைக்களத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இந்தப் படத்தில் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ருக்மணி வசந்த், ஹுமா குரேஷி, தாரா சுட்டாரியா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ‘லேடீஸ் அண்ட் லேடீஸ்’ எனப் பெயரிட்ட நாயகிகளின் அறிமுக வீடியோ வெளியானது. இதில், நடிகைகள் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ருக்மணி வசந்த், ஹூமா குரேஷி, தாரா சுதாரியா ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர்.

கோவா மாபியாவை மையமாகக் கொண்ட கதை

1940 முதல் 1970-ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில், கோவாவில் நடைபெற்ற போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் மாபியா கும்பல்களின் பின்னணியில் உருவாகியுள்ள ஆக்ஷன் திரில்லர் திரைப்படமாக ‘டாக்ஸிக்’ உருவாகியுள்ளது.

முதலில் இந்தப் படம் கடந்த மார்ச் 19-ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், ஒரு சில காரணத்தால் படத்தின் வெளியீடு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. பின்னர், வரும் ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்த டீசர்

சமீபத்தில் வெளியான ‘டாக்ஸிக்’ படத்தின் டீசர் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. அதே நேரத்தில், டீசரில் இடம்பெற்ற சில காட்சிகள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்களும் எழுந்தன. குறிப்பாக, சிலர் ஆபாச காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக கருத்து தெரிவித்ததால், டீசர் சர்ச்சைக்கும் உள்ளானது.

‘தபாஹி’ பாடல் வெளியானது

சமீபத்தில் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தின் ‘தபாஹி’ பாடலை படக்குழு வெளியிட்டது. இப்பாடலை தமிழில் விக்னேஷ் சிவன் எழுதியுள்ளார். இப்படத்தின் ‘தடுமாறுதே’ பாடலை அண்மையில் வெளியிட்டிருந்தனர். தமிழில் விக்னேஷ் சிவன் எழுதிய இப்பாடலின் வீடியோவில் நடிகை நயன்தாரா புகைபிடிப்பது போன்ற காட்சியும் இடம்பெற்றிருந்தது.

இந்த நிலையில், நடிகை ஹூமா குரேஷியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ‘டாக்ஸிக்’ திரைப்படத்தின் புதிய சிறப்பு போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் என 5 மொழிகளில் இப்படம் ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

டாக்ஸிக்
Huma Qureshi
ஹூமா குரேஷி
Toxic film
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