ஜித்து மாதவன் மற்றும் சூர்யாவுடன் எடுத்த புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்த நடிகை நஸ்ரியா

சென்னை,
நடிகர் சூர்யா மற்றும் இயக்குநர் ஜித்து மாதவனுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தை நடிகை நஸ்ரியா தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்தப் புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் கவனம் பெற்று வருகிறது.
மலையாளம் மற்றும் தமிழ் திரையுலகில் தனது இயல்பான நடிப்பால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் நஸ்ரியா நசீம். குழந்தை நட்சத்திரமாகத் திரையுலகில் அறிமுகமான இவர், பின்னர் கதாநாயகியாகப் புகழ்பெற்றார். நடிகை, பின்னணிப் பாடகி, தயாரிப்பாளர் எனப் பல்வேறு துறைகளிலும் பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த 2014-ம் ஆண்டு நடிகர் பகத் பாசிலைத் திருமணம் செய்துகொண்டார்.
தற்போது இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘சீன்’ திரைப்படத்தில் நஸ்ரியா கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். இதன் மூலம் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தமிழ் சினிமாவில் மீண்டும் கதாநாயகியாகத் திரும்பியுள்ளார்.
நடிகர் சூர்யாவின் 47-வது படமாக உருவாகியுள்ள ‘சீன்’ திரைப்படத்தை 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளன. இப்படத்தில் நஸ்ரியா, நஸ்லேன், லால், ஆனந்தராஜ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பர் 6-ம் தேதி இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இதற்கிடையே, படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா துபாயில் நடைபெற்றது. படத்தின் வெளியீட்டை முன்னிட்டு விளம்பரப் பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், நடிகை நஸ்ரியா இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் மற்றும் நடிகர் சூர்யாவுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தைச் சமூக வலைத்தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்தப் புகைப்படம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.