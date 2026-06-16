சினிமா செய்திகள்

குடும்பத்துடன் தமிழக முதல்வரை சந்தித்த நடிகை சிம்ரன்

நடிகை சிம்ரன் நேற்று தனது குடும்பத்தினருடன் முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
குடும்பத்துடன் தமிழக முதல்வரை சந்தித்த நடிகை சிம்ரன்
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சென்னை,

தமிழக அரசியலில் புதிய அத்தியாயத்தை எழுதி, சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய்யை பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

திரையுலகில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்துள்ள விஜய்யுடன் நீண்டகால நட்பு கொண்ட பல நடிகர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்கள் அண்மையில் அவரை சந்தித்து பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர். அந்த வகையில், இயக்குநர்கள் ஆர்.ஜே. பாலாஜி மற்றும் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் உள்ளிட்டோர் சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்தனர்.

குடும்பத்துடன் விஜய்யை சந்தித்த சிம்ரன்

இந்த நிலையில், நடிகை சிம்ரன் நேற்று தனது குடும்பத்தினருடன் முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். இந்த சந்திப்பின் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளன.

எக்ஸ் தளத்தில் நெகிழ்ச்சியான பதிவு

இதனைத் தொடர்ந்து, சிம்ரன் தனது எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், "பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இணைந்து நடித்த பிறகு, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை எனது குடும்பத்தினருடன் சந்தித்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளித்தது. அவரைப் பலருக்கும் பிடித்தமானவராக மாற்றிய அன்பு, பணிவு மற்றும் நேர்மை இன்றும் மாறாமல் இருப்பதை காண முடிந்தது. மாநில வளர்ச்சிக்கான அவரது அர்ப்பணிப்பும் தொலைநோக்குப் பார்வையும் ஊக்கமளிக்கிறது. தமிழகத்தை அவர் சிறப்பாக வழிநடத்திச் செல்ல எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Simran
சிம்ரன்
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முதலமைச்சர் விஜய்
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Daily Thanthi
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