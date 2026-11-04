ரஜினியின் “தர்மன்” படத்தில் இணைந்த நடிகை ஸ்ரீலீலா

சென்னை,
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'தர்மன்' திரைப்படத்தில் நடிகை ஸ்ரீலீலா இணைந்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதற்கான அறிமுக வீடியோவையும் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்போது தனது 173-வது திரைப்படமான 'தர்மன்' படத்தில் நடித்து வருகிறார். 'ஓ மை கடவுளே', 'டிராகன்' ஆகிய படங்களை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து இப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது. ஆக்ஷன் கதைக்களத்தில் உருவாகும் இப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் மருத்துவர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. சிம்ரன், ராஷி கன்னா, யோகி பாபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். அனிருத் இசையமைக்கிறார். நிகேத் பொம்மி ஒளிப்பதிவு செய்ய, பிரதீப் ஈ. ராகவ் படத்தொகுப்புப் பணிகளை மேற்கொள்கிறார். மேலும், பிரபல தெலுங்கு நடிகர் ராம் பொதினேனி இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துக்கு வில்லனாக நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
'தர்மன்' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெற்று வருகிறது. சமீபத்தில் 3-ம் கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததாக இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்து அறிவித்திருந்தார். தற்போது மைசூரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. இப்படத்தை 2027-ம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரைக்கு கொண்டுவர படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், சமீபத்தில் இப்படத்தில் நடிகை நயன்தாரா இணைந்துள்ளதாகப் படக்குழு ஏற்கனவே கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியிட்டு அறிவித்திருந்தது. அவர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளார்.
இந்த நிலையில், தற்போது மற்றொரு பிரபல நடிகையான ஸ்ரீலீலாவும் 'தர்மன்' படத்தில் இணைந்துள்ளார். இதனை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ள படக்குழு, ஸ்ரீலீலாவின் அறிமுக வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளது. ஸ்ரீலீலாவின் கதாபாத்திரம் படத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரஜினிகாந்த், நயன்தாரா, ஸ்ரீலீலா என நட்சத்திரப் பட்டாளம் இணைந்துள்ளதால் 'தர்மன்' திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.