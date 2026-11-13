திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த நடிகை ஸ்ரீலீலா

திருமலை,
தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் ஸ்ரீலீலா. தனது துள்ளலான நடனத் திறமைக்காகப் பெரிதும் அறியப்படும் இவர், ஒரு மருத்துவப் பட்டதாரியும் ஆவார். சிவகார்த்திகேயன் நடித்த 'பராசக்தி' திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமான இவர், தனுஷின் 'ஓம்', ரஜினிகாந்தின் 'தர்மன்', அஜித்தின் 'டேர் டெவில்' ஆகிய படங்களிலும், இந்தியில் கார்த்திக் ஆர்யன் ஜோடியாக அனுராக் பாசு இயக்கும் படத்திலும் நடித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருமலை ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு நடிகைகள் ஸ்ரீலீலா, ஸ்ரீ கவுரி பிரியா ஆகியோர் இன்று (நவம்பர் 13) அதிகாலை வருகை தந்தனர். அங்கு நடைபெற்ற சுப்ரபாத சேவையில் இருவரும் கலந்து கொண்டு, ஏழுமலையானை தரிசித்து வழிபட்டனர்.
கோவிலுக்கு வந்த நடிகைகளை தேவஸ்தான அதிகாரிகள் வரவேற்று, தரிசனத்துக்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தனர். தொடர்ந்து சாமி தரிசனம் செய்த இருவரும், ஏழுமலையானின் ஆசிகளைப் பெற்றனர்.
நடிகைகள் கோவிலுக்கு வந்த தகவல் அறிந்த பக்தர்கள், அவர்களைக் காண ஆர்வம் காட்டினர். சிலர் நடிகைகளுடன் புகைப்படம் மற்றும் செல்பி எடுத்துக்கொண்டனர். இந்தச் சந்திப்பு தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் தற்போது கவனம் பெற்று வருகின்றன.