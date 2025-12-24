கோவா கடற்கரையில் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய நடிகை...வைரலாகும் புகைப்படங்கள்

actress Sridevi Apalla celebrated her birthday on the Goa beach
x
தினத்தந்தி 24 Dec 2025 8:45 PM IST (Updated: 24 Dec 2025 8:45 PM IST)
t-max-icont-min-icon

நடிகை ஸ்ரீதேவி சமீபத்தில் கோவா கடற்கரையில் தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.

சென்னை,

நடிகர் நானி தயாரிப்பில் கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியான ''கோர்ட்'' படம் மகத்தான வெற்றி பெற்றது. இதில், பிரியதர்ஷி புலிகொண்டா, ஸ்ரீதேவி அப்பல்லா, ஹர்ஷ் ரோஷன், சாய் குமார், ரோகிணி, சிவாஜி உள்ளிட்ட பலர் நடித்தனர்.

இதில் கதாநாயகியாக நடித்த ஸ்ரீதேவி தற்போது பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். தமிழில் 2 படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், நடிகை ஸ்ரீதேவி சமீபத்தில் கோவா கடற்கரையில் தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். தனது பிறந்தநாள் கொண்டாட்ட புகைப்படங்களை அவர் சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து கொண்டார். அது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X