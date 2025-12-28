தொடர் தோல்விகளுக்குப் பிறகு...'சர்வம் மாயா' மூலம் கம்பேக் கொடுத்த நிவின் பாலி

After a string of failures, Nivin Pauly makes a solid comeback with Sarvam Maya
தினத்தந்தி 28 Dec 2025 6:34 PM IST
இதில், பிரீத்தி முகுந்தன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

சென்னை,

மலையாள நடிகர் நிவின் பாலி கடந்த சில வருடங்களாக பல தோல்விகளைச் சந்தித்தார். இருப்பினும், நிவின் பாலி இப்போது அகில் சத்யன் இயக்கிய ’சர்வம் மாயா’ என்ற திகில் நகைச்சுவை படத்தின் மூலம் கம்பேக் கொடுத்துள்ளார்.

கடந்த 25-ம் தேதி வெளியான ’சர்வம் மாயா’ படம் மோகன்லாலின் ’விருஷபா’ படத்துடன் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மோதியது. இதில், நிவின் பாலி படம் ஆரம்பத்திலிருந்தே பந்தயத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. மேலும், நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது. இப்படம் இதுவரை ரூ. 30 கோடி வசூலித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

இதில், ரியா ஷிபு, பிரீத்தி முகுந்தன், ஜனார்தனன், ரகுநாத் பலேரி மற்றும் அஜு வர்கீஸ் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். பயர்பிளை பிலிம்ஸ் மற்றும் அகில் சத்யன் பிலிம்ஸ் ஆகிய பதாகைகளின் கீழ் அஜய குமார் மற்றும் ராஜீவ் மேனன் ஆகியோர் தயாரித்த இப்படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

