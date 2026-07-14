சினிமா செய்திகள்

'தும்பட் 2' படத்தில் இணைந்த ஆலியா பட்

'தும்பட் 2' திரைப்படம், அடுத்த ஆண்டு டிசம்பர் 3-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
தும்பட் 2
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சென்னை,

'தும்பட்' , படத்தின் 2-வது பாகத்தில் பாலிவுட் நடிகை ஆலியா பட் இணைந்துள்ளார்.

'தும்பாட் 2'

ஹாரர்-பேண்டஸி திரைப்படமாக வெளியான 'தும்பட்' மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. அண்மையில் இந்த திரைப்படம் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றதை தொடர்ந்து, அதன் இரண்டாம் பாகமான 'தும்பாட் 2' அறிவிக்கப்பட்டது.

சோஹும் ஷா - நவாசுதீன் சித்திகி கூட்டணி

முதல் பாகத்தில் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்த சோஹும் ஷா, இரண்டாம் பாகத்திலும் நடிக்கிறார். அவருடன் இணைந்து பாலிவுட் நடிகர் நவாசுதீன் சித்திகி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

ஆலியா பட்

இந்த நிலையில், பாலிவுட் முன்னணி நடிகை ஆலியா பட் 'தும்பட் 2' திரைப்படத்தில் இணைந்துள்ளதார்.

இயக்குநர் ஆதேஷ் பிரசாத் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே மும்பையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

ரிலீஸ் எப்போது?

பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'தும்பட் 2' திரைப்படம், அடுத்த ஆண்டு டிசம்பர் 3-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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