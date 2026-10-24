தமிழில் வெளியாகும் ஆனந்த் தேவரகொண்டாவின் ‘ஜெய் ஜெய் கணேசா’

சென்னை,
விறுவிறுப்பான திரைக்கதையுடன் கமர்ஷியல் அம்சங்களைக் கலந்து ஆக்ஷன் திரில்லர் படமாக உருவாக்கியுள்ள ‘ஜெய் ஜெய் கணேசா’ திரைப்படம் விரைவில் தமிழில் வெளியாக உள்ளது.
நடிகர் ஆனந்த் தேவரகொண்டா, தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான விஜய் தேவரகொண்டாவின் தம்பி ஆவார். கடந்த 2019-ம் ஆண்டு வெளியான ‘தொரசானி’ திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார். தொடர்ந்து ‘மிடில் கிளாஸ் மெலடீஸ்’, ‘பேபி’, ‘எபிக் - பர்ஸ்ட் செமஸ்டர்’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து கவனம் பெற்றார்.
தற்போது ஆனந்த் தேவரகொண்டா கதாநாயகனாக நடித்துள்ள ‘ஜெய் ஜெய் கணேசா’ திரைப்படத்தில் நயன் சாரிகா, பிரகதி ஸ்ரீவத்சவா ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடித்துள்ளனர். ராஜ் அருண் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ஜே.ஜே. மூவிஸ் நிறுவனம் சார்பில் விஜய் மாதவன் தயாரித்துள்ள இப்படத்தை உதய் பொம்மிசெட்டி இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தின் தமிழ்ப் பதிப்புப் பணிகளை ஏ.ஆர்.கே. ராஜராஜா கவனித்துள்ளார். ஆதித்யா ஒளிப்பதிவு செய்ய, சேத்தன் பரத்வாஜ் இசையமைத்துள்ளார்.
ஒரு பண்டிகையின்போது கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணத்தைக் கடத்துவதை மையமாகக் கொண்டு இப்படத்தின் கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பரபரப்பான சம்பவங்களுடன் காதல், நகைச்சுவை மற்றும் அதிரடி காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. விறுவிறுப்பான திரைக்கதையுடன் கமர்ஷியல் அம்சங்களைக் கலந்து ஆக்ஷன் திரில்லர் படமாக உருவாக்கியுள்ளனர்.
தெலுங்கில் உருவாகியுள்ள இப்படம், தற்போது தமிழிலும் வெளியாகத் தயாராகி வருகிறது. படத்தின் தமிழ் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் நிலையில், ஆனந்த் தேவரகொண்டாவின் நடிப்பைக் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.