அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணம்... வைரலாகும் புகைப்படங்கள்

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளரான அனிருத் ரவிச்சந்தரும், சன் ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியின் தலைமை செயல் அதிகாரி காவ்யா மாறனும் இன்று திருமணம் செய்துகொண்டனர். இவர்களது திருமண நிகழ்ச்சி கிரீஸ் நாட்டில் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் முன்னிலையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
'3' திரைப்படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான அனிருத், தொடர்ந்து பல வெற்றிப் படங்களுக்கு இசையமைத்து ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளார். சன் குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறனின் மகளும், சன் ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியின் நிர்வாக அதிகாரியுமான காவ்யா மாறனுடன் அனிருத்துக்குத் திருமணம் நடைபெற இருப்பதாகக் அறிவித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று மற்றும் இன்று கிரீஸ் நாட்டில் இவர்களது திருமணக் கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதையடுத்து, இன்று திருமணம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில் நடிகர் ரஜினிகாந்த், ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துர்கா ஸ்டாலின், துணை முதல்-அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இந்நிலையில், அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணம் தொடர்பான முதல் புகைப்படத்தை அனிருத் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். இந்தப் புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. ரசிகர்கள் பலரும் புதுமணத் தம்பதிக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, வரும் நவம்பர் 21-ம் தேதி சென்னையில் பிரம்மாண்டமான திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதில் திரையுலகம், அரசியல் மற்றும் விளையாட்டுத் துறைகளைச் சேர்ந்த முக்கியப் பிரபலங்கள் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.