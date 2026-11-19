காவ்யா மாறனுடனான திருமண புகைப்படங்களை இசையமைப்பாளர் அனிருத் தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த புகைப்படங்களுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
அனிருத் ரவிச்சந்தர் மற்றும் கலாநிதி மாறனின் மகளான தொழிலதிபர் காவ்யா மாறன் ஆகியோரின் திருமணம் கிரீஸ் நாட்டில் மிக நெருக்கமான குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் முன்னிலையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. நவம்பர் 10-ஆம் தேதி மோதிரம் மாற்றிக்கொண்ட இந்தத் தம்பதியினர், கடந்த நவம்பர் 11ம் தேதி திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
தற்போது தனது திருமணத்தின் சிறப்புப் புகைப்படங்களை அனிருத் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்து, கிரீஸ் திருமணத்தை தனது ‘பிடித்தமான மாயாஜாலம்’ என நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். அனிருத் பகிர்ந்துள்ள இந்தப் புகைப்படங்களில், மணமக்கள் இருவரும் புன்னகையுடன் நிற்கும் காட்சிகளும், இரு குடும்பத்தினரும் ஒன்றிணைந்து மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் தருணங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக, அனிருத்தும் காவ்யாவும் மணமேடையை நோக்கி நடந்து வரும்போது, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தினருடன் அமர்ந்து அவர்களை வாழ்த்தும் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும், திருமண மேடையில் தனது மனைவி காவ்யா மாறனுக்காக அனிருத் பாடல் பாடும் நெகிழ்ச்சியான புகைப்படமும் ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது.
கிரீஸில் எளிமையாகத் திருமணம் முடித்துள்ள இந்தப் புதுமணத் தம்பதியினர், வரும் நவம்பர் 21 அன்று பிரம்மாண்ட நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒன்றில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ளனர். இதில் கமல்ஹாசன், விஜய், அஜித் குமார், அல்லு அர்ஜுன் உள்ளிட்ட இந்தியத் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்கள் பலர் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.