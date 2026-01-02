ரசிகர்களுக்கு மேலும் ஒரு சர்ப்ரைஸ்.. "டிமான்ட்டி காலனி 3" படத்தின் அப்டேட் கொடுத்த இயக்குனர்

தினத்தந்தி 2 Jan 2026 12:26 PM IST
இப்படத்தின் இயக்குனர் அஜய் ஞானமுத்து ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கும் வகையில் மற்றொரு அப்பேட் கொடுத்துள்ளார்.

சென்னை,

அருள்நிதி நடிப்பில் கடந்த 2015-ம் ஆண்டு வெளியான படம் டிமான்ட்டி காலனி. இந்த படத்தை அஜய் ஞானமுத்து இயக்கியிருந்தார். ஹாரர் திரில்லர் கதை களத்தில் வெளியான இந்த படம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. அதைத்தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட 10 வருடங்கள் கழித்து 'டிமான்ட்டி காலனி ' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வெளியானது.

அஜய் ஞானமுத்து இயக்கியுள்ள 'டிமான்ட்டி காலனி 2' படத்தில் அருள்நிதி , பிரியா பவானி சங்கர், அருண்பாண்டியன், விஜே அர்ச்சனா, மீனாட்சி கோவிந்தராஜன், முத்துக்குமார் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர்.

தற்போது இதன் 3-ம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் இந்த படம் கோடை விடுமுறையில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில் இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி அனைவரது கவனத்தை பெற்றது.

அதனை தொடர்ந்து, தற்போது இப்படத்தின் இயக்குனர் அஜய் ஞானமுத்து ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கும் வகையில் மற்றொரு அப்பேட் கொடுத்துள்ளார். அதன்படி, இப்படத்தின் செகண்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று மாலை 5.31 மணிக்கு வெளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

