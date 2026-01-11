ஆண்டனி வர்கீஸின் “காட்டாளன்” ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
பால் ஜார்ஜ் இயக்கத்தில் ஆண்டனி வர்கீஸ் நடித்து வரும் ‘காட்டாளன்’ படம் மே 16ம் தேதி வெளியாகிறது
'மார்கோ' படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூரை மலையாளத்தில் அறிமுகப்படுத்தி ஆச்சரியப்படுத்திய தயாரிப்பாளர் ஷரீப் முஹமது தற்போது மீண்டும் ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தி இருக்கிறார். 'மார்கோ' படத்தை அடுத்து ‘கட்டாளன்’ என்ற திரைப்படத்தை ஷரீப் முகமத் தயாரித்துள்ளார். இப்படத்தை பால் ஜார்ஜ் இயக்கியுள்ளார். இந்த திரைப்படத்தில், ஆண்டனி வர்கீஸ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். நடிகை ரஜிஷா விஜயன் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். சுனில், கபீர் துஹான் சிங், ராஜ் திரந்தாசு ஆகியோர் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
பான்-இந்திய வெற்றிப் படமான 'காந்தாரா' படத்திற்கு இசையமைத்து பாராட்டப்பட்ட இசையமைப்பாளர் அஜனீஷ் லோக்நாத், தற்போது ஷரீப் முஹமது தயாரிக்கும் இரண்டாவது படமான ‘கட்டாளன்’ மூலம் மலையாளத்தில் அறிமுகமாகியுள்ளார்.
இந்நிலையில், ‘கட்டாளன்’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இப்படம் மே 16ம் தேதி வெளியாகிறது. இப்படத்தின் டீசர் வரும் 14ம் தேதி வெளியாகிறது.