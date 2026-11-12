சம்பத் நந்தி இயக்கத்தில் சர்வானந்த், அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடிக்கும் ‘போகி’ தெலுங்கு படத்தை பார்த்த தணிக்கைக் குழுவினர் மறு தணிக்கைக்கு அனுப்பியுள்ளனர்.
ஸ்ரீ சத்யா சாய் ஆர்ட்ஸ் தயாரிப்பில் சம்பத் நந்தி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘போகி’ எனும் தெலுங்கு படத்தில் அனுபமா பரமேஸ்வரன் இந்தக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். சர்வானந்த் இதில் நாயகனாக நடிக்க டிம்பிள் ஹையாதி, அனுபமா பரமேஸ்வரன் ஆகியோர் நாயகிகளாக நடித்து வருகிறார்கள்.
1960ல் தெலங்கானா, மகாராஷ்டிரா எல்லைப் பிரச்னைகளை மையமாக வைத்து இந்தப்படம் உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
‘போகி’ தெலுங்கு படத்தில் கந்துலா சுலோசனா ராணியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் இதில் நடித்துள்ளார்.
கிராமத்து இளைஞராக சர்வானந்த் நடித்துள்ள இப்படம் நவம்பர் 12-ம் தேதி வெளியாவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் படத்தைப் பார்த்த தணிக்கைக் குழுவினர் மறு தணிக்கைக்கு அனுப்பியுள்ளனர். படத்தில் அதிகமான வன்முறை மற்றும் ரத்தம் சிந்தும் காட்சிகள் இருப்பதால் மறு தணிக்கைக்கு அனுப்பி இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.