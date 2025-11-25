“லாக்டவுன்” படத்தின் “கனா” பாடல் வெளியீடு

தினத்தந்தி 25 Nov 2025 7:42 PM IST
ஏஆர் ஜீவா இயக்கத்தில் அனுபமா நடித்த “லாக்டவுன்” படம் டிசம்பர் 5ம் தேதி வெளியாகிறது.

லைகா நிறுவனம் சார்பில் சுபாஸ்கரன் தயாரித்துள்ள‘லாக் டவுன்’ திரைப்படத்தில் நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தை ஏஆர் ஜீவா இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் சார்லி, நிரோஷா, பிரியா வெங்கட், லிவிங்ஸ்டன், இந்துமதி, ராஜ்குமார், ஷாம்ஜி, லொள்ளு சபா மாறன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த படத்துக்கு என்ஆர் ரகுநந்தன் மற்றும் சித்தார்த் விபின் இசையமைத்துள்ளனர். கே.ஏ. சக்திவேல் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். இப்படத்தின் டீசர், முதல் பாடல் ஆகியவை சமீபத்தில் வெளியாகி கவனம் பெற்றது.

இத்திரைப்படம் கொரொனா காலக்கட்டத்தில் நடந்த உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையில் வைத்து எடுக்கப்பட்ட படமாகும். இத்திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 5ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான‘கனா கலைந்துமே போனதே’ வெளியாகியிருக்கிறது. இதனை சாரதி எழுத, அபர்ணா ஹரிகுமார் பாடியுள்ளார்.

