முதல்-அமைச்சர் விஜய் குறித்து ஓபனாக பேசிய அபர்ணா தாஸ்

பிரபல மலையாள நடிகை அபர்ணா தாஸ், பகத் பாசில் நடித்த "ஞான் பிரகாஷன்" திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார். பின்னர் இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கிய "பீஸ்ட்" திரைப்படத்தில் சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததன் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, கவின் ஜோடியாக நடித்த "டாடா" திரைப்படம் அபர்ணா தாஸுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுத் தந்தது. அந்தப் படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு, தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் தனக்கென ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கிக் கொண்டார். தற்போது தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் பிஸியாக நடித்து வரும் அவர், தற்போது "லவ் பேய்ட்" திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட அபர்ணா தாஸ், "லவ் பேய்ட்" திரைப்படத்தில் தற்போது நடித்து வருவதாக தெரிவித்தார். மேலும், "டாடா" திரைப்படம் தனக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுத் தந்ததால், அதுபோன்ற தரமான தமிழ் திரைப்படங்களில் தொடர்ந்து நடிக்க விரும்புவதாக கூறினார்.
அதே நிகழ்ச்சியில் பேசிய அபர்ணா தாஸ், "தமிழ் சினிமாவில் நடிகர் விஜயுடன் இணைந்து நடித்துள்ளேன். அவர் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருப்பது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.