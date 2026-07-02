காதலியை கரம்பிடித்த நடிகர் அரவிந்த் ஆகாஷ்

மலையாள சினிமாவில் வெளியான 'நந்தனம்' படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் அரவிந்த் ஆகாஷ். தமிழ், தெலுங்கு எனப் பல மொழி சினிமாக்களிலும், சில சீரியல்களிலும் நடித்திருக்கிறார். இவருக்கு வயது 50. ‘ஹே ராம்’ படத்தின் மூலம் தமிழ் திரைத்துறையில் அறிமுகமான நடிகர் அரவிந்த் ஆகாஷ் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு மொழி படங்களில் நடித்துள்ளார்.
மல்லுவுட்டிலும் சில ஹிட் திரைப்படங்களில் இவர் நடித்திருக்கிறார். வெங்கட் பிரபுவின் கோவா, மங்காத்தா, பிரியாணி, சென்னை 28-2, தி கோட் உள்ளிட்ட படங்களில் இவர் நடித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், அரவிந்த் ஆகாஷ் திருமணம் நேற்று மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் நடைபெற்றது. இவர் சாத்வி என்பவரைத் திருமணம் செய்துள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சி மலேசியாவிலுள்ள கோலாலம்பூரில் நடைபெற்றிருக்கிறது.
அரவிந்த் ஆகாஷின் திரைத்துறை நண்பர்களான வைபவ், வெங்கட் பிரபு, பிரேம்ஜி உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்டார்கள். அரவிந்த் ஆகாஷுக்கு திரைத்துறையைச் சேர்ந்த பலரும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகிறார்கள். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.