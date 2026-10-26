காதலரைக் கரம் பிடித்த அர்ஜுன் மகள்... வைரலாகும் திருமணப் புகைப்படம்

சென்னை,
நடிகர் அர்ஜுன் சர்ஜாவின் இளைய மகள் அஞ்சனா அர்ஜுன், தனது நீண்டகால காதலர் இசயா நட்டர் என்பவரை திருமணம் செய்துகொண்டார். திருமணப் புகைப்படத்தை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்து, ‘To forever’ என அவர் பதிவிட்டுள்ளது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
தமிழ் திரையுலகில் ஆக்ஷன் கிங் என்று அழைக்கப்படும் அர்ஜுன் சர்ஜாவின் இளைய மகள் அஞ்சனா அர்ஜுன். இவர் திரைத்துறையில் ஈடுபடாமல், தொழில்முனைவில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இந்நிலையில், தனது நீண்டகால காதலரான இசயா நட்டர் என்பவரை அவர் திருமணம் செய்துகொண்டுள்ளார். கடந்த அக்டோபர் 19-ந்தேதி குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் முன்னிலையில் பாரம்பரிய முறைப்படி இந்தத் திருமணம் நடைபெற்றதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அஞ்சனா அர்ஜுனும் இசயாவும் நீண்டகாலமாகக் காதலித்து வந்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு இத்தாலியில் உள்ள கோமோ ஏரிக்கரையில் இருவருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. அப்போது இந்தத் தகவலை அஞ்சனா சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்திருந்தார்.
இந்நிலையில், தங்களது காதல் பயணத்தைத் திருமண வாழ்க்கையாக மாற்றியுள்ள இந்த ஜோடி, புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. தனது திருமணப் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்த அஞ்சனா, ‘To forever’ (என்றென்றும் இணைந்து) எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், ‘14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு’ என்பதைச் சுட்டிக்காட்டும் வகையில், ‘#14yearslater’ என்ற ஹேஷ்டேக்கையும் அவர் பயன்படுத்தியுள்ளார். அர்ஜுன் சர்ஜாவின் குடும்பத்தில் நடைபெற்றுள்ள இந்தத் திருமணம், ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அஞ்சனா பகிர்ந்துள்ள திருமணப் புகைப்படங்களுக்குப் பலரும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அர்ஜுன் சர்ஜாவின் மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யா அர்ஜுன் நடிகையாகத் திரையுலகில் பயணித்து வருகிறார். அவர் நடிகரும் இயக்குநருமான தம்பி ராமையாவின் மகன் உமாபதி ராமையாவைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். மாறாக, அஞ்சனா அர்ஜுன் ஃபேஷன் மற்றும் தொழில்முனைவில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். வடிவமைப்பாளர் கைப்பைகள் தயாரிப்பு உள்ளிட்ட தொழில்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.