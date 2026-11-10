‘பொலிமேரா 3’ படத்தில் அர்ஜுனின் கதாபாத்திர பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

‘பொலிமேரா 3’ படத்தில் அர்ஜுன் நடிக்கும் வீராவி கதாபாத்திரத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ரசிகர்களின் உற்சாக வரவேற்போடு கடந்த இரு பாகங்களாக பெரும் வெற்றி பெற்ற ‘பொலிமேரா’ திரைப்பட வரிசையின் மூன்றாம் பாகமான ‘பொலிமேரா 3’ விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில், இப்படத்தில் வீராவி எனும் முக்கிய பாத்திரத்தில் நடிக்கும் அர்ஜுனின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
வம்சி நந்திபாடி என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் சார்பில் வெற்றிப்பட தயாரிப்பாளர் வம்சி நந்திபாடி, ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா சினிமாஸ் எல்.எல்.பி. நிறுவனத்தின் பரத் நரங்குடன் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறார்.
அனில் விஸ்வநாத் இயக்கத்தில் உருவாகும் இப்படம், ‘பொலிமேரா’ திரை அனுபவத்தை இன்னும் பிரம்மாண்டமாக விரிவுபடுத்தி தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய நான்கு மொழிகளில் ரசிகர்களுக்கு வழங்க உள்ளது.
தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியாகி உள்ள அர்ஜுனின் அதிரடியான பர்ஸ்ட் லுக், ரசிகர்களின் பாராட்டுகளை குவித்து படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. இதுவரை நடித்திராத வேடத்தில் ‘பொலிமேரா 3’ திரைப்படத்தில் அர்ஜுன் நடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பர்ஸ்ட் லுக் கிளிம்ப்ஸ் தொடங்கும் விதமே பார்வையாளர்களை மர்ம உலகிற்குள் அழைத்துச் செல்கிறது. இருள் சூழ்ந்த கோயிலின் பின்னணியில் தொடங்கும் காட்சிகள், படிப்படியாக அமாவாசையின் மர்மமான சூழலை வெளிப்படுத்துகின்றன. மகாவிஷ்ணு, சிவபெருமான், அனந்த பத்மநாப சுவாமி என்று ஆன்மிக தரிசனங்களும் கிடைக்கின்றன. இவ்வாறு ஆன்மிகம், மர்மம் மற்றும் அமானுஷ்யம் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் ஒன்றிணைந்த தனித்துவமான உலகத்தை இந்தக் காட்சிகள் அழுத்தமாக நிறுவுகின்றன.
சத்யம் ராஜேஷ், கொமரையாவாக மாந்திரீகச் சடங்குகளில் ஈடுபடும் காட்சிகள், படத்தின் மர்மத்தையும் பதற்றத்தையும் மேலும் அதிகரிக்கின்றன. பரபரப்பான காட்சியமைப்பும், பின்னணி சூழலும் அடுத்து என்ன நடக்கப்போகிறது என்ற ஆவலைத் தூண்டுகின்றன.
இத்தகைய விறுவிறுப்பான தருணங்களுக்குப் பிறகு, அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த அந்த பிரம்மாண்டமான அறிமுகம் நிகழ்கிறது. அர்ஜுன் சர்ஜா, ‘வீராவி’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் கம்பீரமாகத் தோன்றுகிறார். கையில் வாளேந்திய மிடுக்கான அவரது அனல் பார்வை மற்றும் கம்பீரமான உடல்மொழி என ஒவ்வொன்றும் ரசிகர்களுக்கு திரை விருந்தாக அமைந்துள்ளன. இந்தக் கதாபாத்திர அறிமுகம் கிளிம்ப்ஸின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சமாகத் திகழ்கிறது.