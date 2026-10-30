“வேட்ட சாமி” படத்தில் வில்லுப்பாட்டு மாதவி பாடிய “சாமி அழைப்பு” பாடல் வெளியானது

எம். செல்வகுமார் இயக்கத்தில் அருள்நிதி நடிக்கும் “வேட்ட சாமி” படத்தின் “சாமி அழைப்பு” பாடல் வெளியானது.
தமிழ் சினிமாவில் வித்தியாசமான கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருபவர் அருள்நிதி. இவர் தற்போது இயக்குநரும் நடிகருமான அமீருடன் இணைந்து ‘வேட்ட சாமி’ என்ற புதிய படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த எதிர்பாராத கூட்டணி படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. இப்படத்தில் ஆடுகளம் நரேன், மதுசூதனன் ராவ், ஹரீஷ் பெரேடி, விஜி சந்திரசேகர், இந்துமதி மணிகண்டன், மைனா நந்தினி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
‘பம்பர்’ படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் எம். செல்வகுமார் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். சாமுவேல் மேத்யூ தனது ‘7 மைல்ஸ் பெர் செகண்ட்’ தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் சார்பில் தயாரித்துள்ளார். இந்நிறுவனத்தின் முந்தைய தயாரிப்பான ‘மிஸ் யூ’ படத்தில் சித்தார்த் நடித்திருந்தார். ‘வேட்ட சாமி’ படத்துக்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார். ஆர்.டி. ராஜசேகர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். படத்தொகுப்புப் பணிகளை ரூபன் மேற்கொண்டுள்ளார்.
தென் தமிழகத்தின் கிராமிய மண்வாசனையுடன், காவல் தெய்வங்கள், பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஆன்மிகத்தை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
‘வேட்ட சாமி’ படத்தின் மூலம் வில்லுப்பாட்டுக் கலைஞர் மாதவி பின்னணிப் பாடகியாக அறிமுகமாகியுள்ளார். இப்படத்தில் இடம்பெறும் ‘சுடலைமாடன் வேட்டைப்பாடல்’ என்ற நாட்டுப்புறப் பாடலை அவர் பாடியுள்ளார். வீரத்தையும் தெய்வ நம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்தப் பாடல் அமைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
‘வேட்ட சாமி’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது இறுதிக்கட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், இப்படம் வரும் டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் எனப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது. அருள்நிதி மற்றும் அமீர் இணைந்து நடித்துள்ள இப்படம், கிராமியப் பின்னணியில் உருவாகியுள்ள அதிரடித் திரைப்படமாக ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், அருள்நிதி நடிக்கும் “வேட்ட சாமி” படத்தின் “சாமி அழைப்பு” பாடல் வெளியானது’ . ஜெகன் கவிராஜ் எழுதிய “சாமி அழைப்பு” பாடலை வில்லுப்பாட்டு் மாதவி பாடியுள்ளார். இப்படம் வரும் டிசம்பரில் வெளியாகவுள்ளது.