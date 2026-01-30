சினிமா செய்திகள்

“வித் லவ்” திரைப்படத்தின் டிரெய்லரை வெளியிட்ட அட்லீ

அபிஷன் ஜீவிந்த், அனஸ்வரா ராஜன் நடித்த ‘வித் லவ்’ படம் பிப்ரவரி 6ந் தேதி வெளியாகிறது.
“வித் லவ்” திரைப்படத்தின் டிரெய்லரை வெளியிட்ட அட்லீ
Published on

சென்னை,

‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’ படத்தின் மூலம் பிரபலமான இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் தற்போது கதாநாயகனாக ‘வித் லவ்’ படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக மலையாள நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் நடித்து வருகிறார். ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.

டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தில் அபிஷன் ஜீவிந்திடம் உதவி இயக்குனராக இருந்த மதன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். எம்ஆர்பி என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் சவுந்தர்யா ரஜினிகாந்த் இணைந்து இப்படத்தை தயாரித்துள்ளனர். இப்படத்தின் ‘அய்யோ காதலே’, ‘மறந்து போச்சே’ பாடல்கள் வெளியாகி வைரலானது.

இந்நிலையில், ‘வித் லவ்’ படத்தின் டிரெய்லரை இயக்குநர் அட்லீ வெளியிட்டார். இப்படம் பிப்ரவரி 6ந் தேதி வெளியாகிறது.

இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த்
director Abishan Jeevinth
Anaswara Rajan
அனஸ்வரா ராஜன்
With Love
வித் லவ்

Related Stories

No stories found.
X

Dailythanthi
www.dailythanthi.com