‘பேபி கேர்ள்’...கவனம் ஈர்க்கும் நிவின் பாலி பட டிரெய்லர்

‘பேபி கேர்ள்’...கவனம் ஈர்க்கும் நிவின் பாலி பட டிரெய்லர்
x
தினத்தந்தி 17 Jan 2026 8:00 AM IST (Updated: 17 Jan 2026 8:01 AM IST)
t-max-icont-min-icon

இப்படம் வருகிற 23-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

சென்னை,

மலையாளத்தில் வெளியான ‘பிரேமம்’ படத்தில் நடித்ததன் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தவர் நடிகர் நிவின் பாலி. இவர், நயன்தாராவுடன் இணைந்து 'டியர் ஸ்டூடன்ஸ்' என்ற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளது. லோகேஷ் கனகராஜ் தயாரிக்கும் பென்ஸ் படத்திலும் நடித்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் இவர் நடிப்பில் வெளியான ’சர்வம் மாயா’ படம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூலித்தது. தற்போது நிவின் பாலி ‘பேபி கேர்ள்’ படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை அருண் வர்மா இயக்கியுள்ளார். லிஜோமோல் ஜோஸ், அதிதி ரவி, சங்கீத் பிரதாப் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இப்படம் வருகிற 23-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது. சர்வம் மாயாவுக்கு பிறகு இப்படம் வெளியாக உள்ளதால் இதன் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. இந்நிலையில் இப்படத்தின் டிரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X