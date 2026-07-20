சினிமா செய்திகள்

இளையராஜா இசையமைக்கும் “தட்டுவண்டி” திரைப்படத்தின் இசைப் பணிகள் தொடக்கம்

விஜயபாஸ்கர் இயக்கத்தில், இளையராஜா இசையமைக்கும் ‘தட்டுவண்டி’ திரைப்படம் வித்தியாசமான கதைக்களத்துடன் உருவாகி வருகிறது
இளையராஜா இசையமைக்கும் “தட்டுவண்டி” திரைப்படத்தின் இசைப் பணிகள் தொடக்கம்
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இளையராஜா ‘தட்டுவண்டி’ திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்து வருகிறார்.

சர்வைவல் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில், இசைஞானி இளையராஜா இசையமைப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் ‘தட்டுவண்டி’ .இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது பாடல் பதிவு மற்றும் பின்னணி இசைப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இத்திரைப்படத்தில் சிறுவன் ராகவன் மற்றும் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் முதன்மைக் கதாபாத்திரங்களிலும் திலீபன், மேரி பென்சி குளோரியா மற்றும் தங்கதுரை ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்தை, 2021-ஆம் ஆண்டு இரண்டு மாநில அரசின் விருதுகளை வென்ற ‘பில்டர் கோல்டு’ திரைப்படத்தை இயக்கிய விஜயபாஸ்கர் இயக்கியுள்ளார். தனது முந்தைய படைப்பின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, வித்தியாசமான கதைக்களத்துடன் ‘தட்டுவண்டி’ திரைப்படத்தை ரசிகர்களுக்காக உருவாக்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில், ‘தட்டுவண்டி’ படத்தின் பாடல் பதிவு மற்றும் பின்னணி இசைப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. படத்தின் அனைத்து பணிகளும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், விரைவில் இத்திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

Ilayaraja
இளையராஜா
Thattuvandi
Director Vijayabaskar
தட்டுவண்டி
இயக்குனர் விஜயபாஸ்கர்
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