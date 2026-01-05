ஓடிடி தள டிரெண்டிங்கில் முதல் இடத்தை பிடித்த ‘பகவந்த் கேசரி’
'ஜனநாயகன்' படம் சுமார் 80 சதவீதம் 'பகவந்த் கேசரி' படத்தின் ரீமேக் என்ற கருத்து சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
சென்னை,
இயக்குநர் எச்.வினோத் விஜய்யை வைத்து ‘ஜனநாயகன்’ படத்தை இயக்கி உள்ளார். இப்படத்தின் எடிட்டிங் பணிகள் வரை முடிவடைந்து பொங்கல் வெளியீடாக வரும் 9-ம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது. இதில், நாயகியாக பூஜா ஹெக்டேவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் மமிதா பைஜூவும் நடித்துள்ளனர். மேலும் பிரியாமணி, பாபி தியோல், கவுதம் மேனன், நரேன் ஆகியோர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
தீவிர அரசியலில் களமிறங்கி இருக்கும் விஜய் நடிக்கும் கடைசி படம் இதுதான் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் படத்துக்கு சினிமா தாண்டி அரசியல் களத்திலும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், ஜனநாயகன் படத்தின் டிரெய்லர் கடந்த 3ம் தேதி வெளியானது. டிரெய்லரின் பல காட்சிகள் பகவந்த் கேசரி படத்துடன் ஒத்துப்போனது. இதனையடுத்து 'ஜனநாயகன்' படம் சுமார் 80 சதவீதம் 'பகவந்த் கேசரி' படத்தின் ரீமேக் என்ற கருத்து சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் இப்படம் ‘பகவந்த் கேசரி’ படத்தின் ரீமேக்கா இல்லை ஒரிஜினல் கதையா என்பது தெரியாமல் தலையை பிய்த்துகொண்டிருக்கின்றனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, பாலையா நடிப்பில் 2023ம் ஆண்டு தெலுங்கில் மாபெரும் வெற்றியை பெற்ற 'பகவந்த் கேசரி' படம் தற்போது அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் டிரெண்டிங்கில் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது.