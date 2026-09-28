சினிமா செய்திகள்

‘பிக் பாஸ்’ பிரபலம் திவ்யா ஷிண்டே கைது

திவ்யா ஷிண்டே முதலில் தனது ரீல்ஸ் மூலம் சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமானார்.
ரீல்ஸ் மூலம் சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமானார்.
திவ்யா ஷிண்டே கைது
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புனே,

ரூ.5 லட்சம் மிரட்டிப் பறிப்பு வழக்கில் 'பிக் பாஸ்' பிரபலம் திவ்யா ஷிண்டே கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஓய்வுபெற்ற அரசு டாக்டரை தாக்கி ரூ.5 லட்சம் பணம் கேட்டு மிரட்டியதாக ‘பிக் பாஸ் மராத்தி’ பிரபலம் திவ்யா ஷிண்டே மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் மீது புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், திவ்யா ஷிண்டேவை புனே போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

டாக்டரின் வீட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைந்து அவரை கட்டை, பெல்ட் உள்ளிட்டவற்றால் தாக்கியதாகவும், வீட்டுப் பொருட்களை சேதப்படுத்தி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில், சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திவ்யா ஷிண்டே முதலில் தனது ரீல்ஸ் மூலம் சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமானார். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராகக் கலந்துகொண்ட பிறகு, இன்னும் அவர் பிரபலமானார். அதனைத் தொடர்ந்து, அவர் சமூக வலைதளங்களில் பார்வையாளர்களிடையே ஒரு இன்ப்ளூயன்சராக அறியப்பட்டார்.

பிக் பாஸ் முன்னாள் போட்டியாளரான திவ்யா ஷிண்டே, தாக்குதல் மற்றும் பணம் பறித்தல் குற்றச்சாட்டின் பேரில் புனே காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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Daily Thanthi
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