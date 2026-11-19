சென்னை,
தமிழ் திரையுலகின் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாராவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, 'மூக்குத்தி அம்மன் 2' படக்குழு சிறப்பு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் படப்பிடிப்பின்போது நயன்தாரா நடித்த காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
தென்னிந்திய திரையுலகின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக இருப்பவர் நயன்தாரா. ரசிகர்களால் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்று அழைக்கப்படும் இவர், நேற்று (நவம்பர் 18) தனது 42-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார். இதையொட்டி குடும்பத்தினருடன் கேக் வெட்டி பிறந்தநாளைக் கொண்டாடிய புகைப்படங்களும் வெளியாகின. அவருக்கு திரையுலகப் பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
கடந்த 2003-ம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான 'மனசினக்கரே' திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானவர் நயன்தாரா. தொடர்ந்து 'ஐயா', 'சந்திரமுகி' உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். தனது நடிப்புத் திறமையால் பல வெற்றிப் படங்களைக் கொடுத்துள்ள அவர், இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாகத் தொடர்ந்து வருகிறார்.
நயன்தாரா நடிப்பில் சுந்தர் சி இயக்கத்தில் உருவான 'மூக்குத்தி அம்மன் 2' திரைப்படம் கடந்த நவம்பர் 6-ம் தேதி வெளியானது. வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் நயன்தாரா மீண்டும் மூக்குத்தி அம்மன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். படம் ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், நயன்தாராவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு படக்குழு சிறப்பு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் படப்பிடிப்புத் தளத்தில் நயன்தாரா நடித்த காட்சிகள் மற்றும் அவரது திரைப்பயணம் தொடர்பான தருணங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், படக்குழு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், "இன்றும் லட்சக்கணக்கான இதயங்களை ஆள்பவருக்கு! ஒவ்வொரு காட்சியிலும் ஒரு அடையாளமாகத் திகழ்பவர், திரைக்கு அப்பாலும் பலருக்கு ஊக்கமளிப்பவர். இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள், நயன்தாரா!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த வீடியோ தற்போது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.