“பைசன்” படத்தின் 25வது நாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய படக்குழுவினர்

தினத்தந்தி 10 Nov 2025 8:02 PM IST
மாரி செல்வராஜின் ‘பைசன்’ படம் வெளியாகி 25 நாட்களைக் கடந்த நிலையில் படக்குழுவினர் இன்று கேக் வெட்டி கொண்டாடியுள்ளனர்.

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான படம் ‘பைசன்’. பா.ரஞ்சித்தின் நீலம் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் அப்ளாஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் இணைந்து இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது. இந்த படத்தில் அனுபமா பரமேஸ்வரன், லால், ரெஜிஷா விஜயன், பசுபதி, கலையரசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

நிவாஸ் கே.பிரசன்னா இசையமைத்துள்ள இப்படம் அர்ஜுனா விருது வென்ற தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த கபடி வீரர் மணத்தி கணேசன் வாழ்க்கையை அடிப்படையாக வைத்து உருவாகியுள்ளது.‘பைசன்’ படம் கடந்த 17ம் தேதி வெளியானது. 'பைசன்' படத்தை பார்த்து பிரபலங்கள் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

மக்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பை பெற்று வெற்றியடைந்துள்ள ‘பைசன்’ படம், முதல் நாளில் இருந்தே வசூலில் பட்டையை கிளப்பி வருகிறது. இன்றுடன் ‘பைசன்’ படம் வெளிவந்து 25 நாட்கள் ஆகியுள்ளது.

இந்த நிலையில், ‘பைசன்’ படம் வெளியாகி 25 நாட்களைக் கடந்த நிலையில் படக்குழுவினர் இன்று கேக் வெட்டி கொண்டாடியுள்ளனர். இப்படம் ரூ. 78 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

