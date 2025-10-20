அட்லீக்கு பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர்சிங் புகழாரம்

Bollywood actor Ranveer Singh praises Atlee
x
தினத்தந்தி 20 Oct 2025 2:41 PM IST
t-max-icont-min-icon

அல்லு அர்ஜுன் நடிக்கும் படத்தை அட்லீ இயக்கி வருகிறார்.

மும்பை,

அட்லீ இயக்கிய விளம்பர படம் ஒன்றின் வெளியீட்டு நிகழ்வில் பேசிய ரன்வீர் சிங் , அட்லீயை வெகுவாக பாராட்டினார்.

அவர் கூறுகையில், ’அட்லீயின் தற்போதைய படத்தின் (AA22xA6)படப்பிடிப்பு தளத்தில் அவரைப் சந்தித்தேன். என் மனைவி ( தீபிகா படுகோன்) அப்படப்பிடிப்பில் இருக்கிறார். என்னை நம்புங்கள், அவர் இந்திய சினிமாவில் இதற்கு முன்பு பார்த்திராத ஒன்றை உருவாக்கி வருகிறார். அவருக்கு என்னுடைய பெரிய பாராட்டுகள்’ என்றார்.

சீன உணவுப்பொருள் நிறுவனமான சிங் நிறுவன விளம்பர படம் ஒன்றை அட்லீ இயக்கியுள்ளார். இந்த விளம்பரத்தில் ரன்வீர் சிங், ஸ்ரீலா, பாபி தியோல் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். ரூ.150 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X