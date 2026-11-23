சென்னை,
நடிகர் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி நடிப்பில் வெளியான 'ஓம்: ஆபரேஷன் மோல்' திரைப்படம், திரையரங்குகளில் தொடர்ந்து வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. வெளியான முதல் 3 நாட்களிலேயே உலகளவில் ரூ.101.7 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் உருவான இப்படம் கடந்த நவம்பர் 20-ந்தேதி தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியானது. உளவாளி மற்றும் செம்மரக் கடத்தல் பின்னணியில் அதிரடி கதைக்களத்துடன் இப்படம் உருவாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு முதல் துபாய் வரை செயல்படும் கடத்தல் வலையமைப்பைச் சுற்றி படத்தின் கதை அமைந்துள்ளது.
இதில் தனுஷ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, நசிருதீன் ஷா, இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். சாய் அபயங்கரின் இசையும் படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது. ரசிகர்களிடையே இப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
இப்படம் வெளியான முதல் நாளில் உலகளவில் ரூ.30 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இரண்டாவது நாளில் மொத்த வசூல் ரூ.70 கோடியைத் தாண்டியதாக தகவல் வெளியானது.
இந்த நிலையில், 3-வது நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமையுடன் சேர்த்து உலகளவில் இப்படத்தின் மொத்த வசூல் ரூ.101.7 கோடியைத் தாண்டியுள்ளதாகத் படக்குழு அறிவித்துள்ளது. வெளியான முதல் வார இறுதியிலேயே ரூ.100 கோடி வசூல் மைல்கல்லைக் கடந்துள்ளதால் படக்குழுவினர் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். வார இறுதியில் கிடைத்த வரவேற்பு வார நாட்களிலும் தொடருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.