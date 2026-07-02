நடிகை ஹனி ரோஸிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்ட தொழிலதிபர்

திருவனந்தபுரம்,
மலையாள நடிகை ஹனி ரோஸ் அளித்த பாலியல் துன்புறுத்தல் புகாரில் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் ஜாமீனில் வெளியே வந்த தொழிலதிபர் பாபி செம்மன்னூர், நடிகையிடம் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கோரி, வழக்கை திரும்பப் பெறுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இதற்கு ஹனி ரோஸும் தனது பதிலை தெரிவித்துள்ளார்.
மலையாளம் மற்றும் தமிழ் திரைப்படங்களில் நடித்துள்ள நடிகை ஹனி ரோஸ், சமீபத்தில் பிரபல தொழிலதிபர் பாபி செம்மன்னூர் தமக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாக கேரளாவின் எர்ணாகுளம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய போலீசார், பாபி செம்மன்னூர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். பின்னர், அவரை 14 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க எர்ணாகுளம் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன் பிறகு அவர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார்.
ஜாமீனில் வெளியே வந்த பாபி செம்மன்னூர், "நான் நகைச்சுவையாக பேசிய விஷயம் இவ்வளவு மனவேதனையை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை. என்னை மன்னித்து, என் மீதான வழக்கை திரும்பப் பெற வேண்டும்" என்று நடிகை ஹனி ரோஸிடம் பகிரங்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
இதற்கு பதிலளித்த ஹனி ரோஸ், "ஆரம்பத்திலேயே மன்னிப்பு கேட்டிருந்தால் இந்த விவகாரம் இவ்வளவு தூரம் சென்றிருக்காது. வழக்கை திரும்பப் பெறுவது குறித்து அனைத்து அம்சங்களையும் பரிசீலித்த பிறகே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார். இதனால், இந்த வழக்கு தொடர்பாக அடுத்த கட்டமாக ஹனி ரோஸ் எடுக்கும் முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்பது கவனிக்கப்படும் விஷயமாக மாறியுள்ளது.