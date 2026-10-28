அஜித்தின் 'டேர் டெவில்' படத்தில் இணையும் பிரபலங்கள்... ஆதிக் சொன்ன தகவல்

சென்னை,
நடிகர் அஜித்குமார் நடிப்பில் உருவாக உள்ள 'டேர் டெவில்' திரைப்படத்தில் நடிகை ஸ்ரீலீலா, பார்த்திபன், சுனில், பிரபு உள்ளிட்டோர் நடிக்க உள்ளதாக இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான அஜித்குமார் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு வெளியான 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இப்படத்தை இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கியிருந்தார். இதைத்தொடர்ந்து, அஜித்குமார் தனது 64-வது படத்திற்காக மீண்டும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுடன் இணைந்துள்ளார். இப்படத்திற்கு 'டேர் டெவில்' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
அஜித்குமாரின் மனைவியும் நடிகையுமான ஷாலினி அஜித்குமார், 'பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ்' தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறார். இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
'டேர் டெவில்' படத்தில் மலையாள நடிகர் மோகன்லால், தெலுங்கு நடிகர் வெங்கடேஷ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க உள்ளதாக ஏற்கனவே தகவல்கள் வெளியாகின. இந்நிலையில், மோகன்லால் இப்படத்தில் நடிக்கவில்லை என்றும், அவருக்குப் பதிலாக 'மார்கோ' படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற உன்னி முகுந்தன் நடிக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் வெளியாகவில்லை.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நவம்பர் 2-ம் தேதி எளிய பூஜையுடன் தொடங்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியானது. தொடர்ந்து, நவம்பர் 13 அல்லது 16-ம் தேதி ஐதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி திரைப்பட நகரில் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், 'டேர் டெவில்' படத்தில் நடிக்க உள்ள முக்கிய நடிகர்கள் குறித்து இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் நேர்காணல் ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி, நடிகை ஸ்ரீலீலா, பார்த்திபன், சுனில், பிரபு ஆகியோர் இப்படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக அவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இதனால், அஜித்குமாரின் 'டேர் டெவில்' படத்தின் நட்சத்திரப் பட்டியல் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.