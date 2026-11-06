'அப்பா குட்டி' படத்திற்கு "யு/ஏ" சர்டிபிகேட் வழங்கிய தணிக்கை வாரியம்

சென்னை,
இந்த படம் வெளியாக இன்னும் தினங்களே உள்ள நிலையில், இந்த படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் "யு/ஏ" சர்டிபிகேட் வழங்கியுள்ளது.
விஜய் ஆண்டனிவிஜய் ஆண்டனி ஆரம்பத்தில் இசையமைப்பாளராக திரைத்துறையில் நுழைந்தவர். பின்னர் நடிப்பதிலும் ஆர்வம் கெண்டு "சலீம், இந்தியா பாகிஸ்தான், பிச்சைக்காரன்" உள்ளிட்ட படங்களின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்தார்.
இயக்குநர் மு.மாறன் இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படம் ‘அப்பா குட்டி’. விஜய் ஆண்டனி பிலிம் கார்பரேஷன் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படம், தந்தை மற்றும் மகள் இடையேயான உறவை மையமாகக் கொண்டு உருவானதாகத் தெரியவருகிறது. தெலுங்கு மொழியில் ‘நாநா குட்டி’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
நடிகர்கள் பிரீத்தி அஸ்ரானி, பகவதி பெருமாள், ஜென்ஸன் திவாகர், அருவி மதன், ஹரிபிரியா, லிஸ்ஸி ஆண்டனி உள்ளிட்டோர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.கதாநாயகனாக நடிக்கும் விஜய் ஆண்டனியே இப்படத்துக்கு இசையமைப்பாளராகவும் உள்ளார்.
இத்திரைப்படம் முதலில் அக்டோபர் 16ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், ‘ஜெயிலர்’ படத்தின் வெளியீட்டால் தள்ளி வைக்கப்பட்டது. பின்னர், நவம்பர் 6 அன்று தீபாவளி வெளியீடாக திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் மீண்டும் படத்தின் வெளியீடு ரிலீஸ் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டு இறுதியாக நவம்பர் 20ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
சமீபத்தில் இந்த படத்திலிருந்து டீசர் மற்றும் அடுத்தடுத்த பாடல்கள் வெளியாகி கவனத்தை பெற்றன. இவைகள் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்க செய்தன.
இந்த நிலையில், இந்த படம் வெளியாக இன்னும் தினங்களே உள்ள நிலையில், இந்த படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் "யு/ஏ" சர்டிபிகேட் வழங்கியுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து இப்படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் பாடல்கள் ஆகியவை அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.