சினிமா செய்திகள்

சேயோன் படப்பிடிப்பு: மதுரை புறப்பட்டார் சிவகார்த்திக்கேயன்!

சேயோன் திரைப்படத்தில் பிரபல தெலுங்கு நடிகை பாக்யஸ்ரீ போர்ஸே சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக நடிக்கிறார்.
சேயோன் படப்பிடிப்புக்காக நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் மதுரையை நோக்கி புறப்பட்டுச் சென்றார்.
சேயோன் திரைப்பட நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்
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மதுரை,

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் 'சேயோன்' திரைப்படத்தின் அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு மதுரையில் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது. இதற்காக நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் மதுரையை நோக்கிப் புறப்பட்டுச் சென்றார்.

‘சேயோன்’ திரைப்படம்

'அமரன்' படத்தின் பிரமாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் இரண்டாவது திரைப்படம் சேயோன். 'தாய் கிழவி' படப்புகழ் சிவகுமார் முருகேசன் இப்படத்தை இயக்குகிறார்.

மதுரை மண்ணின் பாரம்பரியப் பின்னணியைக் கொண்ட ஒரு பக்கா கிராமத்து கமர்சியல் எண்டர்டெய்னராக இப்படம் உருவாகி வருகிறது. இப்படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்க, பிரபல தெலுங்கு நடிகை பாக்யஸ்ரீ போர்ஸே சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக நடிக்கிறார். கடந்த ஜூன் மாதம் இப்படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது.

இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்

இதையடுத்து அவர் ஊட்டியில் சிறு ஓய்வில் இருந்தார். இந்நிலையில், தற்போது விரிவான இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்பு திட்டமிடப்பட்டது. இதற்காக மதுரையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மிக பிரமாண்டமான செட்கள் அமைக்கப்பட்டு, முக்கிய ஆக்சன் மற்றும் குடும்பக் காட்சிகள் படமாக்கப்பட உள்ளதாகத் தயாரிப்புத் தரப்பு தெரிவித்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து 'சேயோன்' திரைப்படத்தின் அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு இன்று (திங்கட்கிழமை) முதல் மதுரையில் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது. எனவே, ஊட்டியில் ஓய்வில் இருந்த அவர், தற்போது சென்னை விமான நிலையம் வழியாக மதுரைக்குச் சென்று படக்குழுவினருடன் இணைந்தார். படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பின்படி, 'சேயோன்' திரைப்படம் இந்த வருடம் அக்டோபர் மாதத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

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Daily Thanthi
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