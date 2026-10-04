நடிகை ஜான்வி கபூர் டீப்பேக் வீடியோவுக்கு சிரஞ்சீவி கண்டனம்

நடிகை ஜான்வி கபூரின் டீப்பேக் வீடியோவுக்கு தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் சிரஞ்சீவி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜூனியர் என் டிஆர் நடிப்பில் உருவான ‘தேவரா’ திரைப்படம், கடந்த 2024 ஆண்டில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. ஆனால், இப்படத்தில் இடம்பெற்ற சுட்டமல்லி பாடல் கோடிக்கணக்கான பார்வைகளைப் பெற்று ஹிட் அடித்தது. அப்பாடலில் நடிகை ஜான்வி கபூர் கவர்ச்சியாக நடனமாடியுள்ளார்.
சுட்டமல்லி பாடலை ஏஐ மூலம் போலியாக சித்திரித்து உண்மையான பாடலில் இடம்பெறாத மோசமான ஆபாச காட்சிகளை உருவாக்கி சிலர் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டனர். இதனால், ஜூனியர் என்டிஆர் உள்பட படக்குழுவினர் அதிர்ச்சியடைந்தனர். அந்தக் காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி திரையுலகினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.
‘தேவரா’ படத்தில் ஜான்வி கபூருக்கு ஜோடியாக நடித்த ஜூனியர் என்.டி.ஆர் இச்சம்பவத்திற்குக் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அதில், “பெண்களை தாயாகவும் தெய்வமாகவும் மதிக்கும் நாட்டில், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி அவர்களை இழிவுபடுத்துவது அருவருப்பானது மற்றும் வெட்கக்கேடானது. இந்த 'சுட்டமல்லே' மார்பிங் வீடியோவை உருவாக்கியவர்கள் மற்றும் அதனைப் பரப்புபவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். யாரையும் சும்மா விடப்போவதில்லை” எனக் கடுமையாக எச்சரித்திருந்தார்.
தெலுங்கு நடிகர் சிரஞ்சீவி தனது எக்ஸ் தளத்தில், “பெண்களைக் கீழ்த்தரமாகச் சித்தரிக்கும் இந்த ஏஐ மார்பிங் கலாச்சாரம் மிகவும் கவலையளிக்கிறது. இது ஏதோ ஒரு தனிநபரின் பிரச்னை மட்டுமல்ல. தெலுங்குத் திரையுலகம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். இன்று இது வேறு ஒருவருக்கு நடந்துள்ளது, நாளை உங்களுக்கோ, எனக்கோ அல்லது நமக்குத் தெரிந்தவர்களுக்கோ நடக்கலாம். நமக்கு நேரடி பாதிப்பு வரவில்லை என்பதற்காக நாம் அமைதியாக இருக்கக் கூடாது.
இது போன்ற ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்படும் ஆபாச மற்றும் அவதூறு உள்ளடக்கங்களால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு உதவ சிறப்புத் தனிக்குழு மற்றும் உதவி மையத்தை உருவாக்க வேண்டும். இத்தகைய வீடியோக்களை உருவாக்குபவர்கள் மட்டுமின்றி, அவற்றை வேண்டுமென்றே பரப்புபவர்கள் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். இணையக் குற்றப் பிரிவு அதிகாரிகளுடன் இணைந்து இந்த வீடியோக்களை இணையத்திலிருந்து நீக்கவும் சட்டப் பூர்வமாக எதிர்கொள்ளவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் கண்டனம் தெரிவிக்கும் நோக்கில் கூட இந்த வீடியோக்களைப் பார்க்கவோ, பதிவிறக்கம் செய்யவோ, மற்றவர்களுக்கு அனுப்பவோ வேண்டாம். சமூக வலைத்தளங்களிலும், இணையக் குற்றப் பிரிவிலும் உடனடியாகப் புகார் அளியுங்கள். மனித கண்ணியத்தைப் பாதுகாப்பது நம் அனைவரின் கூட்டுப் பொறுப்பாகும்” எனக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.