பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடிய சினிமா பிரபலங்கள்...!

பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடிய சினிமா பிரபலங்கள்...!
x
தினத்தந்தி 15 Jan 2026 6:44 PM IST
t-max-icont-min-icon

தைப்பொங்கல் பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது

சென்னை

தமிழர் திருநாளாம் தைப்பொங்கல் விழா தமிழகம் மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களால் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. காலையே மக்கள் புத்தாடை அணிந்து, பொங்கல் வைத்து தைப்பொங்கலை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சினிமா நட்சத்திரங்களும் தங்கள் குடும்பத்துடன் பொங்கலை கொண்டாடி வருகின்றனர். நடிகர் ரஜினி காந்த், ராம் சரண், சிவகார்த்திகேயன், அசோக் செல்வன், கீர்த்தி பாண்டியன், அண்டிரியா, அருண் விஜய், சேரன் உள்பட சினிமா நட்சத்திரங்கள் பொங்கல் விழாவை உற்சாகத்துடன் கொண்டாடினர். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் தற்போது சமூகவலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X