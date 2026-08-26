கிருத்தி சனோனின் ஆடை குறித்த சர்ச்சை.. ஆதரவு தெரிவித்த ராகுல் காந்தி

பெண்கள் என்ன ஆடை அணிய வேண்டும், எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை சமூக வலைதளங்கள் மூலம் விமர்சித்து கட்டுப்படுத்தக் கூடாது என்றும், அது அவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம் என்று கிருத்தி சனோனுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.
ரக்ஷா பந்தன் போன்ற பாரம்பரியமான பண்டிகையை மையமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்ட விளம்பரத்தில் கிருத்தி சனோன் நவீன உடையில் தோன்றியிருந்தார். இதற்கு சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன், பாரம்பரிய பண்டிகைக்கான விளம்பரத்தில் இதுபோன்ற ஆடை பொருத்தமாக இல்லை என்றும் விமர்சித்தனர்.
இந்த விவகாரம் குறித்து நடிகையும் பாஜக எம்.பியுமான கங்கனா ரனாவத் தனது கருத்தை தெரிவித்தார். ரக்ஷா பந்தன் போன்ற பாரம்பரிய பண்டிகையில் விளம்பரத்திற்காக இதுபோன்ற ஆடை அணிவது பொருத்தமா என அவர் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.
கங்கனாவின் விமர்சனத்திற்கு கிருத்தி சனோன் பதிலளித்தார். பெண்களின் ஆடைத் தேர்வை தொடர்ந்து கேள்விக்குள்ளாக்குவது எப்போது நிறுத்தப்படும் என அவர் கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், ஒரு பெண்ணின் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை அவர் அணியும் உடையை வைத்து மட்டுமே மதிப்பிடக்கூடாது என்றும் கிருத்தி சனோன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, இந்த விவகாரத்தில் கிருத்தி சனோனுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். பெண்கள் என்ன ஆடை அணிய வேண்டும், எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை சமூக வலைதளங்கள் மூலம் விமர்சித்து கட்டுப்படுத்தக் கூடாது என்றும், அது அவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
கிருத்தி சனோனின் ரக்ஷா பந்தன் விளம்பரத்தை சுற்றி எழுந்துள்ள இந்த விவகாரம், தற்போது ஆடைத் தேர்வு மட்டுமின்றி பெண்களின் சுதந்திரம் மற்றும் பாரம்பரிய கலாச்சார எதிர்பார்ப்புகள் குறித்தும் சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.