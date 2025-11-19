8 வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த ஹீரோவுடன் இணைந்த ரச்சிதா ராம்...டைட்டில் அறிவிப்பு
சென்னை,
துருவா சர்ஜாவின் ‘கேடி’ படத்தின் ரிலீஸுக்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கும்நிலையில், அவர் தனது அடுத்த படத்தை அறிவித்துள்ளார். இப்படத்தை இயக்குனர் ராஜ்குரு பி இயக்குகிறார்.
இப்படத்தில் கதாநாயகியாக ரச்சிதா ராம் நடிக்கிறார். பர்ஜாரி (2017) படத்திற்குப் பிறகு சிமார் 8 வருடங்களுக்கு பிறகு துருவா சர்ஜா, ரச்சிதா ராம் இப்படத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள்.
இந்த படத்திற்கு ’கிரிமினல்’ எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் அப்டேட்டுகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
