8 வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த ஹீரோவுடன் இணைந்த ரச்சிதா ராம்...டைட்டில் அறிவிப்பு

Criminal with my dear friend DhruvaSarja after 8 fantastic years!
x
தினத்தந்தி 19 Nov 2025 8:43 PM IST
t-max-icont-min-icon

இந்த படத்திற்கு ’கிரிமினல்’ எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை,

துருவா சர்ஜாவின் ‘கேடி’ படத்தின் ரிலீஸுக்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கும்நிலையில், அவர் தனது அடுத்த படத்தை அறிவித்துள்ளார். இப்படத்தை இயக்குனர் ராஜ்குரு பி இயக்குகிறார்.

இப்படத்தில் கதாநாயகியாக ரச்சிதா ராம் நடிக்கிறார். பர்ஜாரி (2017) படத்திற்குப் பிறகு சிமார் 8 வருடங்களுக்கு பிறகு துருவா சர்ஜா, ரச்சிதா ராம் இப்படத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள்.

இந்த படத்திற்கு ’கிரிமினல்’ எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் அப்டேட்டுகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X