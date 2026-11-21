மும்பை,
திரைத்துறையில் சிறந்த பங்களிப்புக்காக கமல்ஹாசனுக்கும், இசைத்துறையில் சிறந்த பங்களிப்புக்காக இளையராஜாவுக்கும் விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய சினிமாவின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் தாதாசாகேப் பால்கே. இவர் இந்தியாவின் முதல் முழுநீள திரைப்படமான 'ராஜா ஹரிச்சந்திரா'வை இயக்கியவர். இவரது பெயரில் இந்திய சினிமாவில் சாதனை படைத்த கலைஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், தாதாசாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விழா விருதுகள் (DPIFF 2026) வழங்கும் விழா நவம்பர் 20-ம் தேதி (நேற்று) மும்பையில் நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு திரைத் துறைகளைச் சேர்ந்த கலைஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த விழாவில் நடிகர் கமல்ஹாசனுக்கு திரைத்துறைக்கான சிறந்த பங்களிப்பு விருது (Outstanding Contribution to the Film Industry) வழங்கப்பட்டது. அதேபோல், இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு இசைத்துறைக்கான சிறந்த பங்களிப்பு விருது (Outstanding Contribution in Music Industry) வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது. இந்திய சினிமாவிலும் இசைத்துறையிலும் நீண்டகாலமாகத் தங்களது தனித்துவமான பங்களிப்பை வழங்கி வரும் இரு பெரும் ஆளுமைகளுக்கு இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதற்கிடையே, தாதாசாகேப் பால்கே பெயரில் வழங்கப்படும் இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழா விருதுக்கும், இந்திய அரசு வழங்கும் தாதாசாகேப் பால்கே விருதுக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. இந்திய அரசின் தாதாசாகேப் பால்கே விருது, தேசிய திரைப்பட விருதுகள் விழாவில் வழங்கப்படும் இந்திய சினிமாவின் உயரிய கவுரவமாகும். ஆனால், தாதாசாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விழா விருதுகள் தனியார் அமைப்பு நடத்தும் திரைப்பட விழாவின் ஒரு பகுதியாகும்.
• சிறந்த திரைப்படம்: துரந்தர் (துரந்தர்)
• சிறந்த இயக்குநர்: ஆதித்யா தார் (துரந்தர்)
• சிறந்த நடிகர்: ரன்வீர் சிங் (துரந்தர்)
• சிறந்த நடிகை: அனீத் படா (சையாரா)
• திரைத்துறையில் சிறந்த பங்களிப்பு: கமல்ஹாசன்
• சிறப்புக் கவனம் பெற்ற ஆளுமைகள்: இளையராஜா, ரிஷப் ஷெட்டி, யாமி கௌதம் தார்
• சிறந்த நகைச்சுவையாளர்: சமைய் ரெய்னா