ஸ்ரீலீலாவின் “உஸ்தாத் பகத் சிங்” - முதல் பாடல் வெளியீடு

Dekhlenge Saala song from Pawan Kalyan’s Ustaad Bhagat Singh is catchy & captivating
x
தினத்தந்தி 13 Dec 2025 10:01 PM IST
t-max-icont-min-icon

இப்படத்தில் ராஷி கன்னா மற்றும் ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடிக்கின்றனர்.

சென்னை,

பவன் கல்யாணின் “உஸ்தாத் பகத் சிங்” படத்திலிருந்து முதல் பாடல் வெளியாகி உள்ளது. 2012 ஆம் ஆண்டு வெளியான “கப்பர் சிங்” படத்திற்குப் பிறகு பவன் கல்யாண் மற்றும் ஹரிஷ் ஷங்கர் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் இரண்டாவது படம் இது.

இப்படத்தில் ராஷி கன்னா மற்றும் ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடிக்கின்றனர். இந்நிலையில், இப்படத்திலிருந்து முதல் பாடல் ​​'தேக்லெங்கே சாலா' வெளியாகி இருக்கிறது.

இப்படத்தில் பவன் கல்யாண் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக நடிக்கிறார். தயாரிப்பு நிறுவனமான மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் கோடை விடுமுறை காலத்தில் இப்படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X