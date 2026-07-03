சினிமா செய்திகள்

“டெலிவரி பாய்” படத்தின் டீசரை வெளியிட்ட விஜய் சேதுபதி

லியோ சிவக்குமார், பிரிகிடா, ராதிகா உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் ‘டெலிவரி பாய்’ படம் இம்மாத இறுதியில் வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
“டெலிவரி பாய்” படத்தின் டீசரை வெளியிட்ட விஜய் சேதுபதி
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நானி இயக்கத்தில் லியோ சிவக்குமார் நடிக்கும் ‘டெலிவரி பாய்’ படத்தின் டைட்டில் டீசரை விஜய் சேதுபதி வெளியிட்டுள்ளார்.

சுசீந்திரனின் உதவி இயக்குனரான நானி ‘டெலிவரி பாய்’ திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமாகிறார். இப்படத்தில் திண்டுக்கல் லியோனி மகன் லியோ சிவக்குமார் கதாநாயகனாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக பிரிகிடா நடித்துள்ளார்.

ராதிகா சரத்குமார், போஸ் வெங்கட், காளி வெங்கட் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். இப்படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், போஸ் வெங்கட், காளி வெங்கட், துஷ்யந்த் ஜெயப்ரகாஷ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

‘டெலிவரி பாய்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் நிறைவடைந்ததாக படக்குழு சமீபத்தில் அறிவித்தது.

இந்நிலையில், ‘டெலிவரி பாய்’ படத்தின் டீசரை விஜய் சேதுபதி வெளியிட்டுள்ளார். இப்படம் இம்மாத இறுதியில் வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

டெலிவரி பாய்
delivery boy
Radhika
ராதிகா
Leo Sivakumar
லியோ சிவக்குமார்
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Daily Thanthi
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