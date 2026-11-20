சென்னை,
நடிகர் தனுஷ் நடித்த ‘ஓம்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டையொட்டி அதிகாலையிலேயே திரையரங்குகளில் குவிந்த ரசிகர்கள், ஆட்டம், பாட்டம் என உற்சாகமாகக் கொண்டாடினர்.
‘அமரன்’ படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் ‘ஓம்’. தனுஷின் 55-வது படமான இதனை வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.
ஆக்ஷன் கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடித்துள்ளனர். மலையாள நடிகர் மம்முட்டி முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும், பாலிவுட் நடிகர் நஸ்ருதீன் ஷா முக்கிய வேடத்திலும் நடித்துள்ளனர். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு நஸ்ருதீன் ஷா தமிழில் நடித்திருப்பதும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், ‘ஓம்’ திரைப்படம் இன்று தமிழகத்தின் பல்வேறு திரையரங்குகளில் வெளியானது. அதிகாலை 6 மணி காட்சியைக் காண்பதற்காகவே ஏராளமான ரசிகர்கள் திரையரங்குகளில் குவிந்தனர்.
படம் திரையிடப்படுவதற்கு முன்பும், வெளியான பிறகும் தனுஷின் ரசிகர்கள் பட்டாசுகள் வெடித்தும், மேளதாளங்கள் முழங்கியும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். திரையரங்குகள் முன்பு ஆடிப்பாடி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ரசிகர்களால் வெளியீட்டு நாள் உற்சாகமாக அமைந்தது.