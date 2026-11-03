தனுஷின் “ஓம்” படத்தின் அடுத்த பாடல் அப்டேட் வெளியிட்ட சாய் அபயங்கர்

நடிகர் தனுஷ் நடித்த ‘ஓம்’ திரைப்படத்தின் மூன்றாவது பாடல் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘அமரன்’ திரைப்படத்தின் இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்து வரும் புதிய படம் ‘ஓம்’. தனுஷின் 55-வது படமாக உருவாகும் இதனை வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கின்றன.
ஆக்ஷன் கதைக்களத்தில் உருவாகும் இப்படத்தில் ஸ்ரீலீலா, சாய் பல்லவி ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடிக்கின்றனர். மலையாள நடிகர் மம்முட்டி முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும், பாலிவுட் நடிகர் நஸ்ருதீன் ஷா முக்கிய வேடத்திலும் நடித்துள்ளனர். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு நஸ்ருதீன் ஷா தமிழில் நடிப்பதால் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
‘ஓம்’ திரைப்படம் முதலில் அக்டோபர் 16-ம் தேதி வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் வெளியீடு ஒத்திவைக்கப்பட்டு, நவம்பர் 20-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று படக்குழு அறிவித்தது.
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும்‘ஓம்’ திரைப்படத்தில் நடிகை சாய் பல்லவியின் கதாபாத்திர கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியானது. இப்படத்தில் நடிகை சாய் பல்லவி நித்யா ரெட்டி என்ற போலீஸ் அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
படத்தின்‘அலாக்கா லோவா’ முதல் பாடல், இரண்டாவது பாடலான ‘வீழா வீரா’ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பில் இப்படத்தின் இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி ஹிட் அடித்துள்ளன. இதனால், அடுத்தடுத்த பாடல்களின் மீதும் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் இருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், ‘ஓம்’ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வருகிற நவம்பர் 6 ஆம் தேதி சென்னையில் உள்ள சாய்ராம் கல்லூரியில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கலந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், ‘ஓம்’ திரைப்படத்தின் மூன்றாவது பாடலான ‘செஞ்சுடரே’ விரைவில் வெளியாகவுள்ளதாக இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.