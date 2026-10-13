தனுஷின் 56வது படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் அப்டேட் கொடுத்த இயக்குநர்

தனுஷின் 56வது படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் தொடர்பான அறிவிப்புகள் அனைத்தும் ‘ஓம்’ திரைக்கு வந்த பிறகே வெளியிடப்படும் என்று இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து கூறியுள்ளார்.
‘லப்பர் பந்து’ திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் தனுஷ் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படம் தற்காலிகமாக ‘டி56’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் மதுரையில் எளிமையான பூஜையுடன் தொடங்கிய இப்படம், தற்போது தீவிரமாக உருவாகி வருகிறது.
இந்நிலையில், சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர் ஒருவர் இப்படம் குறித்த எதிர்பார்ப்பை வெளிப்படுத்தி, இதன் பர்ஸ்ட் லுக் தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியாகுமா என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
ரசிகரின் இந்த எதிர்பார்ப்புக்கு பதிலளித்துள்ள இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து, தீபாவளி சமயத்தில் ‘டி56’ படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்படாது என்பதைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். மேலும், இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ விளம்பரப் பணிகள் மற்றும் முதல் பார்வை தொடர்பான அறிவிப்புகள் அனைத்தும் தனுஷின் மற்றுமொரு படமான ‘ஓம்’ திரைக்கு வந்த பிறகே வெளியிடப்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
ரஜினிகாந்தின் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்துடன் பாக்ஸ் ஆபிஸ் மோதலைத் தவிர்ப்பதற்காக, தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஓம்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அக்டோபர் 16-ல் இருந்து நவம்பர் 20-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றத்தின் காரணமாகவே ‘டி56’ படத்தின் புரோமோஷன் மற்றும் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடும் சற்று தாமதமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ள ‘டி56’ படத்தில் தனுஷுடன் இணைந்து பிரியங்கா முகுந்தன், எஸ்.ஜே. சூர்யா, வடிவேலு மற்றும் விஜய் பி.குமார் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்கின்றனர். மேலும், ‘பத்தா’ திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த குழந்தை நட்சத்திரம் சாய் சாய் பிரித்வராஜ் இப்படத்தில் இணைந்திருப்பது கூடுதல் சிறப்பம்சமாகும்.