சினிமா செய்திகள்

மிஷ்கின் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் “டிரெயின்” படத்தின் டீசர் அறிவிப்பு

ரெயிலில் நிகழும் சம்பவத்தின் பின்னணியில் விஜய் சேதுபதியின் ‘டிரெயின்’ படம் உருவாகியுள்ளது.
மிஷ்கின் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் “டிரெயின்” படத்தின் டீசர் அறிவிப்பு
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விஜய் சேதுபதி நடித்த ‘டிரெயின்’ திரைப்படத்தின் டீசர் தேதி குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘டிரெயின்’ திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் நடிகை சுருதி ஹாசன், கே.எஸ். ரவிக்குமார், கலையரசன் மற்றும் நடிகர் நரேன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். கலைப்புலி எஸ். தாணுவின் வி கிரியேஷ்ன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு இயக்குநர் மிஷ்கினே இசையமைத்திருப்பது கூடுதல் சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஒரே இரவில் ரெயிலில் நடக்கும் த்ரில்...

‘டிரெயின்’ திரைப்படம், ஒரே இரவில் ரெயிலில் நடைபெறும் மர்ம சம்பவங்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள டார்க் திரில்லர் படமாகும். விறுவிறுப்பான திரைக்கதையுடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே நிறைவடைந்துள்ளது.

சுருதி ஹாசன் பாடிய டிரெயின்’ படத்தின் முதல் பாடல்

‘டிரெயின்’ படத்தின் முதல் பாடலான ‘கன்னக்குழிக்காரா’ வெளியானது. மிஸ்கின் இசையில் கபிலனின் வரிகளில் சுருதி ஹாசன் இப்பாடலை பாடியுள்ளார்.

நிதி பிரச்னைகளே காரணமாக இப்படம் வெளியாமல் உள்ளது. மிஷ்கின் இயக்கிய ‘பிசாசு 2’ திரைப்படமும் திரைக்கு வராமல் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டீசர் மற்றும் இசை வெளியீடு அறிவிப்பு

இந்த நிலையில், ‘டிரெயின்’ திரைப்படத்தின் டீசர் மற்றும் இசை வெளியீடு குறித்த அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. வரும் 12 ஆம் தேதி மாலை 6.30 மணிக்கு திரைப்படத்தின் டீசர் மற்றும் இசை வெளியீடு, சென்னை பிவிஆர் சத்யம் திரையரங்கில் நடைபெறவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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