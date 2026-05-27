புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கிய இயக்குனர் ரவி அரசு

சென்னை,
தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனர் ரவி அரசு, வெற்றிமாறன் அவர்களின் உதவி இயக்குனராக தனது திரைப்பயணத்தை தொடங்கினார். பின்னர் 2015ஆம் ஆண்டு வெளியான ஈட்டி திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்றார். தொடர்ந்து ஐங்கரன் திரைப்படத்தையும் இயக்கியிருந்தார்.
இந்நிலையில், நடிகர் விஷால் நடிப்பில் உருவாகி வரும் மகுடம் திரைப்படத்தை இயக்கி வந்த ரவி அரசு, சில காரணங்களால் அந்த படத்திலிருந்து விலகியதாக தகவல் வெளியாகியது.
இதையடுத்து, தற்போது ரவி அரசு புதிய தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்றை தொடங்கி உள்ளார். இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை அவர் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தின் மூலம் வெளியிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது,
2004-ஆம் ஆண்டில், இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்களின் உதவியாளராகச் சேர்ந்து எனது திரைப்படப் பயணத்தைத் தொடங்கினேன். சுமார் 10 ஆண்டுகள் நீடித்த இந்தப் பயணத்தின் போது, அவரது அனுபவமும், கதை சொல்லும் கலையின் மீதான எனது ஆர்வமும் இணைந்து, என்னை ஒரு மிகச்சிறந்த, உணர்வுபூர்வமான படைப்பாளியாக வார்த்தெடுத்தன. இதுவரை, 'ஈட்டி' மற்றும் 'ஐங்கரன்' ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களை நான் இயக்கியுள்ளேன். தற்போது, 2026-ஆம் ஆண்டில்—தமிழ் திரையுலகில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பயணத்திற்குப் பிறகு—காலம் எனது திரைப்பயணத்தில் ஒரு முக்கியத் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பைவ் சீஸ் பிலிம்ஸ் ("FIVE C's Films") எனும் பெயரில் ஒரு திரைப்படத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை நான் தொடங்கியுள்ளேன்.
"FIVE C's Films" நிறுவனம், நான் இயக்கும் திரைப்படங்களைத் தயாரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், வளர்ந்து வரும் இளம் திரைப்படப் படைப்பாளிகளையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் செயல்படும். பார்வையாளர்களுடன் ஆழமாக ஒன்றிணையும் வகையிலான, மிகுந்த பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைந்த மற்றும் ஈர்க்கக்கூடிய படைப்புகளை உருவாக்குவதையே "FIVE C's Films" தனது முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
இந்தத் தருணத்தில், கடந்த பல ஆண்டுகளாக என் மீது நிபந்தனையற்ற அன்பையும் ஆதரவையும் பொழிந்த எனது ரசிகர்கள், நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் ஊடகத் துறையைச் சார்ந்தவர்கள் என ஒவ்வொருவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். எனது இந்தப் புதிய பயணத்திலும் நீங்கள் அனைவரும் தொடர்ந்து எனக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று நான் பெரிதும் நம்புகிறேன்; அதையே ஒரு வேண்டுகோளாகவும் முன்வைக்கிறேன்.
எங்கள் நிறுவனத்தின் முதல் தயாரிப்பு குறித்த விவரங்களை விரைவில் அறிவிப்போம். நன்றி !!
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.